VISITE SANDWICH LE JARDIN DES ÉVÊQUES Béziers, lundi 29 avril 2024.

L’Office de Tourisme propose un nouveau concept : alliez l’utile à l’agréable et profitez de votre pause déjeuner en centre ville de Béziers pour une visite en 30 mn chrono ! Apportez votre sandwich et rendez-vous un lundi par mois, à la rencontre d’une place, une rue, un site, un personnage différents à chaque fois.

Réservation obligatoire, pas de billetterie sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-29 12:45:00

fin : 2024-04-29 13:15:00

Place de la Révolution

Béziers 34500 Hérault Occitanie

