CONCERT – NOSTALGIE DE L’AZUR 13 A Bd Du Guesclin Béziers, 30 avril 2024, Béziers.

Béziers,Hérault

Durant ce spectacle onirique, le spectateur est immergé dans un Orient imaginaire, rêvé par les compositeurs Ravel, Debussy ou encore Satie, séduits par l’Orient pluriel à la fois mystérieux et sensuel. Imaginé par le trio Azur qui lie le langage de la musique et des corps au silence qui les entoure. Réservation dans nos bureaux d’informations touristiques..

2024-04-30 19:00:00 fin : 2024-04-30 . EUR.

13 A Bd Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



During this dreamlike show, the spectator is immersed in an imaginary Orient, dreamt up by composers such as Ravel, Debussy and Satie, seduced by the mysterious and sensual Orient. Imagined by the Azur trio, which links the language of music and bodies to the silence that surrounds them. Reservations at our tourist information offices.

En este espectáculo onírico, el público se sumerge en un Oriente imaginario, soñado por los compositores Ravel, Debussy y Satie, seducido por el Oriente misterioso y sensual. Imaginado por el trío Azur, que une el lenguaje de la música y de los cuerpos al silencio que les rodea. Reservas en nuestras oficinas de turismo.

Während dieser traumhaften Aufführung taucht der Zuschauer in einen imaginären Orient ein, der von den Komponisten Ravel, Debussy oder auch Satie geträumt wurde, die von dem vielfältigen, zugleich geheimnisvollen und sinnlichen Orient verführt wurden. Erdacht vom Azur-Trio, das die Sprache der Musik und der Körper mit der sie umgebenden Stille verbindet. Reservierung in unseren Touristeninformationsbüros.

