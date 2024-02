EXPOSITION OLIVIER LOVEY MIROIRS AUX ALOUETTES Montpellier, mardi 30 avril 2024.

espace balcon

Domaine Départemental Pierresvives

Montpellier

Du 30 avril au 1er juin 2024

Entrée libre et gratuite du mardi au samedi de 10h à 19h

Dans sa série Miroirs aux alouettes, initiée en 2016, Olivier Lovey crée des images impossibles, proches du surréalisme, en collant des stickers dans l’espace public ou d’exposition. En mêlant le réel et son double, il questionne les limites de l’image et de la représentation. Il revisite notamment la notion de perspective, de trompe-l’œil et de mise en abyme. Initialement pensées pour être des photographies, ses œuvres fonctionnent cependant également comme des installations.

Exposition accueillie dans le cadre de la sélection Parallèle du festival Les Boutographies. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-30 10:00:00

fin : 2024-06-01 19:00:00

907 Rue du Professeur Blayac

Montpellier 34080 Hérault Occitanie serviceprogrammation@herault.fr

