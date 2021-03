VIANNEY Zénith de Toulouse, 27 novembre 2021-27 novembre 2021, Toulouse.

VIANNEY

Zénith de Toulouse, le samedi 27 novembre à 20:00

Deux ans qu’on ne voyait plus Vianney qu’à travers les chansons qu’il signait pour d’autres, loin des scènes et des écrans… Le voici de retour avec « N’attendons pas », véritable hymne à la vie et aux passions qui nous animent !

Quelques tubes affutés en poche, armé de sa guitare, Vianney voulait la chaleur des salles à dimension humaine pour retrouver son public à travers la France au printemps 2021… Et c’est à guichets fermés qu’il entamera cette tournée d’une quinzaine de dates, dont 6 Olympia, avant de la prolonger dans les Zénith à l’automne.

Son nouvel album, à venir cet automne, promet déjà un spectacle flamboyant, espiègle, familial et toujours plus chaleureux.

Producteur : ZOUAVE

Placement: Assis numéroté et debout placement libre

Parking: A,B,C,D,H

Billetterie Personnes à Mobilité Réduite : 05 62 73 44 77

Pop / Rock / Blues – Variété française

Zénith de Toulouse 11 Avenue Raymond Badiou, Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T00:00:00