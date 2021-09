Vertikal | Mourad Merzouki Dijon, 22 septembre 2021, Dijon.

Vertikal | Mourad Merzouki 2021-09-22 – 2021-09-22

Dijon Côte-d’Or

Lutter, pied à pied, avec le poids des conventions. Affronter, mano a mano, la dureté de la rue. Se travailler au corps pour s’élever au-dessus de soi-même. Le hip-hop est né ainsi, vers la fin des années 60. Et parce qu’il se pratique toujours dans cet esprit, il n’a rien perdu de sa force d’affirmation. Mais comme pour toute forme d’expression émergente, son jaillissement de formes s’est précisé, discipliné avec le temps. Quelques créateurs s’en sont emparés, l’ont hybridé avec d’autres styles pour le conduire vers des horizons inédits. Mourad Merzouki est de ceux-là. Il a grandi dans le hip-hop et l’a fait grandir à son tour. Vertikal, avec le K qui est un peu sa marque de fabrique (et l’initiale de la compagnie Käfig, qu’il a fondée), marque une nouvelle étape de sa recherche. Le projet paraît hanté par un rêve aussi vieux que la danse : être libre comme l’air, devenir léger comme un souffle. Une utopie qui est ici réalisée à l’aide de techniques empruntées au cirque. Pour lancer sa troupe à la conquête de la danse verticale, le directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne s’est aussi appuyé sur un espace de hautes parois ponctuées de prises et d’agrès. Baignés dans des lumières superbes, portés par la musique originale d’Armand Amar, les interprètes décollent, s’envolent à volonté, jouent de leur poids en alpinistes virtuoses, ouvrant des voies nouvelles vers d’autres cieux chorégraphiques.

Production Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig

