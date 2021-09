Vers une architecture frugale et créative Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, 5 octobre 2021, Nancy.

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy, le mardi 5 octobre à 18:00

**Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheuse et enseignante, a publié vingt livres sur l’architecture et l’urbanisme écoresponsables. Professeur honoraire de la chaire Unesco « Architectures de terre, cultures constructives et développement durable » et coordinatrice du TERRA Award (2016) et du FIBRA Award (2019), elle est commissaire des expositions itinérantes présentant les finalistes de ces prix et auteure des livres associés.** Le secteur du bâtiment produit environ 40 % des déchets et des émissions de gaz à effet de serre tout en consommant 60% des ressources. Un changement radical s’impose. C’est ce que défend le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative dans l’architecture et l’aménagement des territoires urbains et ruraux », lancé en janvier 2018 par l’ingénieur Alain Bornarel, l’architecte et urbaniste Philippe Madec et l’architecte-chercheuse Dominique Gauzin-Müller. En savoir + sur le site [[www.frugalite.org](www.frugalite.org)](www.frugalite.org) Le manifeste a créé un véritable mouvement architectural porté par la création d’une trentaine de groupe locaux. Celui de Lorraine, animé par plusieurs enseignants de l’école nationale supérieure d’architecture de Nancy, est particulièrement actif, avec entre autres la création d’une cartographie des ressources régionales en bois et autres biosourcés, terre, pierre et matériaux de réemploi. Il existe déjà dans le Grand Est de nombreux bâtiments que l’on peut qualifier de « frugaux ». L’exposition associée à cette conférence présente ces exemples inspirants aux côtés de projets récemment construits en zone alémanique (Bade-Wurtemberg, Suisse et Vorarlberg). Elle invite les professionnels et les futurs architectes à participer avec enthousiasme au changement de paradigme. L’exposition est présentée à l’école d’archtecture de Nancy du 27 septembre au 7 octobre en partenariat avec la Maison de l’architecture de Lorraine. [+ d’infos](http://www.nancy.archi.fr/fr/conference-dominique-gauzin-muller_-e.html)

Entrée libre sur présentation du passe sanitaire

Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy 2, rue Bastien-Lepage 54000 NANCY Nancy Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle



2021-10-05T18:00:00 2021-10-05T19:30:00