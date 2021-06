Véro 1ère, Reine d’Angleterre La Coursive Scène Nationale, 28 juin 2021-28 juin 2021, La Rochelle.

du lundi 28 juin au mercredi 30 juin à La Coursive Scène Nationale

Ce soir, les célèbres Mélodrames Stutman, une des dernières familles du théâtre forain, vous présentent leur plus grand succès : Véro 1ère, Reine d’Angleterre. L’extraordinaire destin de Véronique, qui n’osait se rêver gérante de Franprix, et finit pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable aussi morale que perverse. Il y aura des larmes, du sang, de la magie, des massacres et des merveilles. Frissons, stupeur et crises de rires garantis. Attention ! La direction ne rembourse pas les mauviettes ! « Je vous promets une flopée de coups de théâtre. J’en ai mis autant qu’il est humainement possible de le faire. Il y a même une scène où il y en a quasiment plus que de mots. » (l’Auteur) Avec Véro 1ere, un texte de Gabor Rassov, les 26000 reviennent au plein-air, et montent leur remorque-scène sous les étoiles, à la recherche de leurs origines rêvées. Texte : Gabor Rassov Mise en scène : Philippe Nicolle Création musicale: Daniel Scalliet Avec (jeu, musique, manipulation) : Christophe Arnulf, Sébastien Coutant, Patrick Girot, Valérie Larroque, Julien Lett, Daniel Scalliet, Ingrid Strelkoff / (technique) : Michel Mugnier, Béranger Thiery, Lise Le Joncour « Les 26000 couverts explore et dynamite avec éclat le théâtre forain et le répertoire mélodramatique. Après le cabaret, après le grand Will, après le théâtre subventionné, les 26000 couverts s’attaquent au théâtre forain, théâtre de tréteaux, et c’est avec beaucoup d’humour et de dérision, comme toujours, beaucoup de poésie abrasive et d’amour vache aussi, qu’ils le font. Une création généreuse et hilarante. » D. Sanglard – Un Fauteuil pour l’Orchestre « Caravane, roulotte, stand de Barbapapa, vente de sucettes, gradins, accueilli en musique et en fanfare par la famille Stutman elle-même avant sa représentation, le public est immédiatement plongé dans la folie Stutmanienne, à moins que ce ne soit celle des 26000 couverts. On y perd son latin ? Pas grave, tant la folie est communicative et la représentation réussie. » Verobono – Theatr’elle

La Coursive Scène Nationale Parking de la Sirène, 111 bd Emile Delmas, 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-28T21:00:00 2021-06-28T23:00:00;2021-06-29T21:00:00 2021-06-29T23:00:00;2021-06-30T21:00:00 2021-06-30T23:00:00