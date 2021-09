Paris musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Vernissage pédagogique de l’exposition “Patrick Zachmann. Voyages de mémoire” musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Vernissage pédagogique de l’exposition “Patrick Zachmann. Voyages de mémoire” musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 8 décembre 2021, Paris. Vernissage pédagogique de l’exposition “Patrick Zachmann. Voyages de mémoire”

musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le mercredi 8 décembre à 14:15

À la fin des années 1970 et au début des années 1990, Patrick Zachmann mène une longue « enquête » sur les juifs de France, à la recherche de sa propre identité. Première grande exposition personnelle au mahJ d’un photographe vivant, « Voyages de mémoire » présente près de 300 œuvres de Patrick Zachmann, des années 1970 aux années 2015, dont de très nombreux inédits et un film, La Mémoire de mon père. Elles nous révèlent un regard humaniste posé sur le monde, nourri par l’expérience juive et donc habité par les questions universelles de l’exil, de la disparition et de l’oubli.

Gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles

Visite guidée de l’exposition musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:15:00 2021-12-08T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71, rue du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris