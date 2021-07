Vernissage ImageSingulières – Centre photographique documentaire, 17 septembre 2021, Sète.

Vernissage

ImageSingulières – Centre photographique documentaire, le vendredi 17 septembre à 19:00

Le Centre photographique documentaire – ImageSingulières (anciennement Maison de l’Image Documentaire) présente les expositions des lauréats du Grand Prix ISEM 2019 et 2020 : – « Citizens » de Christian Lutz, qui a traversé pendant sept ans des territoires européens sur les traces des partis de la droite populiste qui promettent une vie meilleure. « Je vis dans un pays, la Suisse, où l’extrême-droite représente le premier parti politique du gouvernement. La puissance des partis de la droite populiste touche toute l’Europe. Le populisme est une fée maléfique, elle charme avec des paroles annonciatrices d’un bonheur futur. Elle arrive à nous faire oublier que ses filets sont toxiques, qu’ils produisent la ségrégation, l’exclusion, le désespoir. […] Les partis qui diffusent cette idéologie sont des oiseaux familiers, qui soudain attaquent. […] Cette histoire est un peu le conte d’une Europe en prise avec elle-même et la redéfinition de ses valeurs. » Christian Lutz, lauréat du Grand Prix ISEM2 020 – « Mister Nice Guy » de Romain Laurendeau. Le « Mister Nice Guy » est un cannabis de synthèse, dernière substance en vogue chez les jeunes Israéliens et Palestiniens. Il se présente sous forme d’herbe sur laquelle ont été pulvérisés des produits divers : acétone, pesticides, speed et parfois même de la mort aux rats. Le shoot est court et violent et l’addiction devient immédiate. Les conséquences sur la santé sont désastreuses. Le centre de désintoxication de l’association Al Sadiq est situé à Al-Eizariya en Cisjordanie, à peine quelques kilomètres à vol d’oiseau de Jérusalem, mais de l’autre côté du mur de séparation. Il se trouve dans une de ces nombreuses « zones tampon » palestiniennes, livrées à elles-mêmes, et parmi les plus touchées par le trafic et la consommation de drogue.

Entrée libre, dans la limite des jauges imposées

Vernissage des expositions “Citizens” de Christian Lutz et “Master Nice Guy” de Romain Laurendeau.

ImageSingulières – Centre photographique documentaire 15 rue Lacan 34200 Sète Sète Hérault



2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T20:30:00