Vernissage Exposition « Regards sur la ville »

Exposition de photographies prises à Lieusaint, par les participants du concours photos, présentées en regard de celles de l’artiste invitée Isabelle Scotta, voyageuse de proximité. Visible du 17 septembre au 29 octobre 2021 [www.ville-lieusaint.fr](http://www.ville-lieusaint.fr)

Suite aux décrets de l’été concernant les nouvelles restrictions sanitaires, l’entrée à l’exposition n’est PAS SOUMISE AU PASS SANITAIRE, la JAUGE MAXIMALE d’accueil étant de 49 PERSONNES présentes simultanément. Mais port du masque obligatoire dès 11 ans

Côté cour – maison des cultures et des arts 86 rue de Paris 77127 Lieusaint Lieusaint Seine-et-Marne

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00

