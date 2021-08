Roubaix La Piscine - Musée d'Art et d' Industrie André Diligent Nord, Roubaix Vernissage des expositions d’automne 2021 La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Du 6 novembre 2021 au 6 février 2022, La Piscine présente quatre expositions : * [LA PISCINE A VINGT ANS !](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/la-piscine-a-vingt-ans/) * [ALEXEJ VON JAWLENSKY (1864-1941) : LA PROMESSE DU VISAGE](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/alexej-von-jawlensky-1864-1941-la-promesse-du-visage/) * [SUSANNE HAY : À LA PISCINE](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/susanne-hay-a-la-piscine/) * [JEAN-FRANÇOIS FOUILHOUX : LE CHANT DE LA TERRE](https://www.roubaix-lapiscine.com/expositions/a-venir/jean-francois-fouilhoux-le-chant-de-la-terre/) **Le vernissage de ces expositions aura lieu le vendredi 5 novembre 2021 à 18h.**

Entrée libre

La Piscine vous invite au vernissage de sa saison d’expositions anniversaires : La Piscine a 20 ans !, Alexej Jawlensky, Susanne Hay et Jean François Fouilhoux La Piscine – Musée d’Art et d’ Industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix Centre Nord

