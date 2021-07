Sérignan Médiathèque Samuel Beckett Hérault, Sérignan Vernissage de l’exposition « Jean Gau, héros des mers » Médiathèque Samuel Beckett Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Vernissage de l'exposition « Jean Gau, héros des mers »

Médiathèque Samuel Beckett, le vendredi 17 septembre à 18:00

Jean Gau est un navigateur sérignanais qui a réalisé deux tours du monde, 11 traversées de l’Atlantique, croisant dans ses aventures Errol Flynn ou encore Winston Churchill. Son destin de propriétaire viticole était tout tracé mais son esprit de liberté l’a emporté, quittant le confort familial pour New-York et dépassant ses propres limites pour embrasser un parcours extraordinaire. L’exposition inédite valorise son incroyable aventure avec des objets personnels, présentés pour la première fois.

Entrée libre

Médiathèque Samuel Beckett 146 avenue de la Plage 34410 Sérignan

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T19:00:00

