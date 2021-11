Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse Vernissage de l’exposition [Garonne] Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vernissage de l’exposition [Garonne] Médiathèque José Cabanis, 1 décembre 2021, Toulouse. Vernissage de l’exposition [Garonne]

Médiathèque José Cabanis, le mercredi 1 décembre à 18:00

Du 1er au 24 décembre les œuvres de Karine Marco, artiste amatrice, seront exposées à la médiathèque. Nous vous invitons au vernissage pour découvrir sa série [Garonne], dessinée pendant le confinement entre mars et mai 2020. Dans le cadre du projet Exp'Osez. Au 1er étage de la Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-01T18:00:00 2021-12-01T20:00:00

