Vernissage de l’Exposition Crash Blick Recycleri Arinthod, samedi 30 mars 2024.

Vernissage de l’exposition Crash Blick le 30 mars de 14h00 à 16h30 à la recyclerie d’Arinthod.

14h30 avec Blick l’histoire de Diane la Déesse et Actéon le chasseur, reportage dessiné dur Beyrouth.

de 15h à 16h30 Fabrique ta crash carte collage déjanté et risographie.

C’est une exposition entre deux univers celui de l’atelier Crash Méduse et celui de Blick. Ils vous proposent une création in-situ, une expérience immersive ou leurs techniques, leurs mondes et leurs arts se mélangent et se rencontrent. EUR.

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 16:30:00

Recycleri 7 Rue Fontaine du Fresne

Arinthod 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L'événement Vernissage de l'Exposition Crash Blick Arinthod a été mis à jour le 2024-03-15