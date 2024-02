Vide dressing Sellières, dimanche 28 avril 2024.

Vide dressing Sellières Jura

Fans de frip, de frocs et de sapes en tous genres cette journée est faite pour vous !

Alors que certaines videront leur dressing, venez faire de bonnes affaires et remplir le vôtre.

Entrée gratuite, bar et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 17:00:00

Au chapiteau

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Vide dressing Sellières a été mis à jour le 2024-02-23 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU