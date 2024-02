Formation / initiation a la sonorisation Sellières, lundi 29 avril 2024.

Permettre en 7 heures à des amateurs de savoir installer et utiliser un petit système de diffusion sonore (façade et retours).

Présentation de la chaîne audio (câblage, micros, consoles, amplis, enceintes). Différents types de sources différentes entrées (line/mic/instru). Console de mixage analogique. Égalisation et effets audio.

Retours de scène et larsen. Niveaux sonores et prévention. Pratique sur une petite installation. Gestes et postures et sécurité élémentaire.

Sur réservation. 36 36 EUR.

Début : 2024-04-29 09:00:00

fin : 2024-04-29 17:00:00

Au chapiteau

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté direction@artdam.fr

