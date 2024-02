Randonnée gourmande et soirée musicale Sellières, dimanche 28 avril 2024.

Randonnée gourmande et soirée musicale Sellières Jura

Une randonnée gourmande du terroir, avec un départ et un retour au chapiteau.

Partez pour une balade familiale gourmande de 6 à 8 kilomètres. A votre retour, un repas et une soirée musicale vous attendront sous le chapiteau.

Entrée payante sur réservation. Bar et petite restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 17:00:00

fin : 2024-04-28 23:00:00

Au chapiteau

Sellières 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté comfetessellieres@laposte.net

L’événement Randonnée gourmande et soirée musicale Sellières a été mis à jour le 2024-02-23 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU