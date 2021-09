Amilly Centre d'Art contemporain - Les Tanneries Amilly, Loiret Vernissage de la nouvelle saison des Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries Amilly Catégories d’évènement: Amilly

Les Tanneries – Centre d’art contemporain sont heureuses de vous inviter à l’inauguration de leur sixième saison de programmation artistique intitulée DRAW LOOM ainsi qu’au vernissage des trois expositions qui composent son premier cycle : – Résurgence, Martine Aballéa, Grande Halle, visible jusqu’au 28 novembre 2021 – Figures de pensée / Denkbewegungen, Nikolaus Gansterer & Klaus Speidel, Galerie Haute, visible jusqu’au 2 janvier 2022 – Accord final, Elodie Lesourd, visible jusqu’au 28 novembre 2021 Samedi 25 septembre à partir de 15h30. Centre d’art contemporain Les Tanneries – 234, rue des Ponts – Amilly. [contact-tanneries@amilly45.fr](mailto:contact-tanneries@amilly45.fr) / 02 38 85 28 50 Vernissage de la nouvelle saison des Tanneries Centre d’Art contemporain – Les Tanneries 234 RUE DES PONTS 45200 AMILLY Amilly Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T15:30:00 2021-09-25T19:00:00

