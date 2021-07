La Grande distribution Le Volume, 26 septembre 2021 12:00-26 septembre 2021 14:30, Vern-sur-Seiche.

Dimanche 26 septembre, 12h00 Entrée libre / Réservation obligatoire http://www.levolume.fr, accueil.levolume@vernsurseiche.fr, 02 99 62 96 36

Compagnie Quignon sur rue

La compagnie Quignon sur rue s’invite chez vous et installe sa boutique ambulante et son four à bois pour faire ses pizzas. Elle part à l’assaut du macadam à coup de coulis de tomates, de musiques aromatiques, de gueules enfarinées, de pâtons qui volent dans la poussière d’origan.

Ces comédiens-ouvriers travaillent selon leurs habitudes et leurs savoir-faire, se laissant transporter ou déborder par la matière vivante et le geste artisan.

C’est dans un taylorisme convivial et chaleureux qu’ils tentent de mettre tous nos sens en éveil autour d’une nécessité commune : SE NOURRIR !

Lalo Peron sera à nos côtés pour régaler vos oreilles de musiques aromatiques et vous accompagnera sur votre air préféré.

