– Samedi 18 septembre de 15h à 17h : Chantier participatif et citoyen au Verger du Nid d’Oie (Route du Nid d’Oie à Clisson), jardinage et récolte des pommes. – Dimanche 19 septembre de 15h à 17h : Visites libres ou commentées du verger pédagogique et conservatoire du Nid d’Oie. L’Association Clisson Passion s’engager concrètement dans la protection de l’environnement et du patrimoine local, la solidarité et les échanges intergénérationnels et culturels, la citoyenneté au quotidien. Depuis 2000, Clisson Passion a mis en œuvre de nombreux projets locaux, créateurs de liens sociaux, en faveur de la biodiversité et de la réduction des déchets.

