Vente de pensées Optevoz, 24 octobre 2021, Optevoz. Vente de pensées 2021-10-24 09:00:00 09:00:00 – 2021-10-24 13:00:00 13:00:00

Optevoz Isère Dans le cadre d'”Octobre Rose” pour la lutte contre le cancer du sein, la Délégation Cantonale de Crémieu de la Ligue Contre le Cancer organise sa traditionnelle vente de pensées. +33 6 87 23 58 18 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

