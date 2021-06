Chambon Chambon Chambon, Cher Vente à la feme Chambon Chambon Catégories d’évènement: Chambon

Vente à la feme 2021-06-26 09:00:00 – 2021-06-27 11:00:00

A Chambon, la ferme des Charaquins vous propose une vente de volaille fermière, élevée en plein air et nourrie au blé. Poulet , bolognaise, filet de poulet, cuisse de poulet, gésier confit… un large choix pour vous approvisionner en volaille, légumes de saison ou œufs. Favorisez les circuits courts et responsables en achetant votre volaille directement à la ferme. Plats préparés ou au détail, il est recommandé de réserver à l'avance. +33 6 48 77 96 28

