Venez visiter vos églises cet été ! 2021-08-05 17:30:00 17:30:00 – 2021-08-05 Eglise St Pierre Courteilles

Giel-Courteilles Orne Giel-Courteilles 17 h 30 visite guidée

18 h 30 messe chantée par les chantres du Houlme

