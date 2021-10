Issy-les-Moulineaux Palais des Sports Robert Charpentier Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Venez encourager les Lionnes pour leur match retour de la Coupe d’Europe Palais des Sports Robert Charpentier Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Palais des Sports Robert Charpentier, le dimanche 24 octobre à 16:00

Retour sur la scène européenne! Les Lionnes ont entamé leur aventure européenne en Espagne pour leur match de qualification face au club de Bera Bera Eskubaloia ! Elles rentrent à la maison avec un match nul 27 à 27 après un match serré ! Rendez-vous dimanche prochain à 16h pour le match retour qui sera décisif Un match des plus attendus pour celles-ci qui ne rêvent que d’une chose : aller le plus loin possible en EHF European League ? Pass sanitaire et port du masque obligatoire dans l’enceinte du Palais des Sports.

Billet + maillot saison 20/21 : 30€ – Pré-vente : 6€

Match handball féminin Paris 92 contre Bera Bera (Espagne) Palais des Sports Robert Charpentier 6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux

