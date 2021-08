Bergerac Musée du Tabac Bergerac, Dordogne Venez découvrir les oeuvres de Coline Gaulot et Henri Guitton Musée du Tabac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée du Tabac Gratuit. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de la Biennale éphémères, le musée du Tabac est une étape incontournable à la découverte sensible de l’art contemporain en Dordogne. Musée du Tabac Rue de l’ancien Pont, 24100 Bergerac Bergerac Dordogne

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

