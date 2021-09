Saint-Avertin Lieu du rendez-vous : à Saint Avertin. Stationnement difficile à proximité. Indre-et-Loire, Saint-Avertin Venez découvrir les galeries souterraines des sources du Limançon à Saint-Avertin (37) Lieu du rendez-vous : à Saint Avertin. Stationnement difficile à proximité. Saint-Avertin Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Samedi 2 octobre 2021

Samedi 2 octobre 2021 Participez à la Journée Nationale de la Spéléologie avec une animation dans le cadre d’Octobre Rose au profit de CANCEN. Durée de la visite, environ 45 mn. Prévoir des bottes ou des chaussures ne craignant pas l’eau et l’argile. Casque avec éclairage à Leds fourni. Une bonne condition physique est nécessaire, accessible au public, à partir de 6/8 ans. Pass Sanitaire, test PCR/antigénique/autotest négatif, certificat de rétablissement du Covid seront demandés à l’entrée du site. Masque à prévoir. Inscription préalable nécessaire ; Formulaire en ligne, en précisant un horaire souhaité sur le site ci-dessous : [https://sct37.ffspeleo.fr](https://sct37.ffspeleo.fr) ou par téléphone ; François au 06 76 68 69 19.

Inscription préalable nécessaire.Cette visite est gratuite, mais les dons récoltés seront intégralement reversés à l’association CANCEN.

Au 16ème siècle, plusieurs fontaines de la ville de Tours étaient alimentées en eau depuis des sources captées à Saint-Avertin. Lieu du rendez-vous : à Saint Avertin. Stationnement difficile à proximité. 75 rue de Grand Cour, Saint-Avertin Indre-et-Loire

2021-10-02T09:00:00 2021-10-02T17:00:00

