Gratuit. Entrée libre.

Venez visiter la synagogue d’Arcachon que Daniel Ifla Osiris, célèbre mécène Bordelais, fit construire en 1877, juste vingt ans après la création de la ville. Synagogue 36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon Arcachon Gironde

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00

