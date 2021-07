Saint-Félicien Maison Charles Forot Ardèche, Saint-Félicien Venez découvrir la maison de Charles Forot, poète, éditeur et artiste de Saint-Félicien Maison Charles Forot Saint-Félicien Catégories d’évènement: Ardèche

Charles Forot était un poète, éditeur et artiste de Saint-Félicien. Il crée en 1920, un centre culturel et une maison d’édition dans son village natal : “Le pigeonnier”. La Maison Charles Forot vous accueille pour venir découvrir l’histoire des Éditions du Pigeonnier. Vous pourrez également profiter de la visite guidée de la maison à 15 h le samedi 18 et le dimanche 19 septembre. Exposition sur le centenaire des Éditions du Pigeonnier Maison Charles Forot 28 rue Charles Forot, 07410 Saint Félicien Saint-Félicien La Simonde Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

