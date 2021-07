Lezay Lezay Deux-Sèvres, Lezay Vendredis au parc – Cinéma « Une fête de famille » Lezay Lezay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Lezay Deux-Sèvres Lezay Vendredis au parc – Cinéma « Une fête de famille » Vendredi 30 juillet 2021 Pique-nique apporté par chacun au parc Honoré Canon à Lezay, à partir de 18h30 Cinéma à la tombée de la nuit « Une fête de famille » Film de Cédric Kahn, 2019, avec Catherine Deneuve,… Manifestation gratuite et ouverte à tous

