Demain, tous masqués ? Une plongée dans les personnages de la pop culture, reliés avec les grands moments de l’époque contemporaine ! Après le succès de Tout le monde croit que je suis un mec bien à Paris et en tournée dans toute la France, Frédérick Sigrist revient avec un tout nouveau spectacle ! Et s’il était plus facile de décrypter l’actualité en lisant Superman et Star Wars qu’en regardant le journal de 20h ? Chroniqueur dans la matinale de France Inter, Frédérick Sigrist anime également depuis 2017 sur la même radio sa propre émission consacrée à la pop culture : Blockbusters.

Sur inscription, 10€

