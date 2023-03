Concert Swell (USA) à Vendôme Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Vendôme

Concert Swell (USA) à Vendôme, 16 avril 2023, Vendôme . Concert Swell (USA) à Vendôme Rue du Dct Faton Vendôme Loir-et-Cher

2023-04-16 16:00:00 16:00:00 – 2023-04-16 Vendôme

Loir-et-Cher . Concert Swell (USA) à Vendôme. En nous depuis plusieurs décennies, et pour plusieurs décennies encore, ces compositions à l’humeur cabossée et à la beauté sidérante, ce songwriting à tiroir, ce chant désabusé et obsédant. Un compagnon de traversée. Quatre musiciens à l’origine de la formation du groupe, ou fidèles musiciens de tournée (Sean Kirkpatrick : batterie – Monte Vallier : basse – John Dettman-Lytle : guitare, chant – Niko Wenner : guitare) joueront sur scène, sans doute pour une dernière fois, des titres issus des 4 premiers albums de la formation (« Swell » ; « Well » ; « 41 » ; « T ». En avril dernier nous apprenions avec tristesse la disparition de David Freel, chanteur et guitariste du groupe Swell. Ses camarades lui rendent hommage à travers une courte tournée européenne. ©Figures Libres

Vendôme

dernière mise à jour : 2023-03-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher, Vendôme Autres Lieu Vendôme Adresse Rue du Dct Faton Vendôme Loir-et-Cher Ville Vendôme Departement Loir-et-Cher Tarif Lieu Ville Vendôme

Vendôme Vendôme Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vendome /

Concert Swell (USA) à Vendôme 2023-04-16 was last modified: by Concert Swell (USA) à Vendôme Vendôme 16 avril 2023 loir-et-cher Rue du Dct Faton Vendôme Loir-et-Cher Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher