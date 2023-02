LA COUTURE : Création de vêtements et transmission d’un savoir-faire VELOURS DES ANGES Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

LA COUTURE : Création de vêtements et transmission d’un savoir-faire VELOURS DES ANGES, 30 mars 2023, Brive-la-Gaillarde. LA COUTURE : Création de vêtements et transmission d’un savoir-faire 30 mars – 2 avril VELOURS DES ANGES Découverte d’un atelier de couture et de la transmission d’un savoir-faire VELOURS DES ANGES 17 Boulevard Paul Painlevé 19100 BRIVE A GAILLARDE Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Mme a été créatrice chez un costumier, monteuse prototypes, elle est installée depuis 2004, elle réalise de la confection sur mesures.

Mme Mériaux a participé à la des expositons et des défilés sur la Corrèze et la Haute VIenne.

CREATION D UN MODELE : Découverte du métier de couturière avec animation autour de la création d’un vêtement : élaboration du modèle, recherche de matières et des différents accessoires, patronnage, coupe, assemblage d’un modèle en maille et en chaine et trame.

Les différentes étapes de la confection sur mesure d’un vêtement pour un client.

COURS DE COUTURE :

Mini ateliers de cours de couture, apprendre à lire un patron, à couper en suivant le droit fil, à monter des petites pièces, trousses, sacs, pochettes…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T14:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 AU VELOURS DES ANGES -BRIVE-

Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu VELOURS DES ANGES Adresse 17 Boulevard Paul Painlevé 19100 BRIVE A GAILLARDE Ville Brive-la-Gaillarde lieuville VELOURS DES ANGES Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze

VELOURS DES ANGES Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/

LA COUTURE : Création de vêtements et transmission d’un savoir-faire VELOURS DES ANGES 2023-03-30 was last modified: by LA COUTURE : Création de vêtements et transmission d’un savoir-faire VELOURS DES ANGES VELOURS DES ANGES 30 mars 2023 Brive-la-Gaillarde VELOURS DES ANGES Brive-la-Gaillarde

Brive-la-Gaillarde Corrèze