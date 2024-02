Atelier créatif sur le thème de la montagne (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde, samedi 24 février 2024.

Atelier créatif sur le thème de la montagne (Médiathèque du centre-ville) Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tu as entre 2 et 5 ans, viens participer à cet atelier sur le thème de carnaval et repars avec un masque.

Les enfants doivent être accompagnés par un adulte.

Gratuit, sur réservation au 05 55 18 17 50 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:30:00

fin : 2024-02-24 11:30:00

Place Charles de Gaulle

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

