L’Empreinte Bout à bout Brive-la-Gaillarde, samedi 4 mai 2024.

L’Empreinte Bout à bout Brive-la-Gaillarde Corrèze

Le Clan des songes ensorcelle avec trois bouts de ficelle colorées et beaucoup de fantaisie !

Simple et foisonnant à la fois, ce spectacle agite les objets avec une célérité magique, puisant dans l’art japonais du Bunraku cette manière de fabriquer de la poésie à vue. Le Clan des songes fait tourner ce joli spectacle pour tout petits depuis 2016, une longévité méritée pour cette forme de peu, qui peut tout.

Le 4 mai à 10h30.

Dès 3 ans

Renseignements

05 55 22 15 22

PlaceAristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 10:30:00

fin : 2024-05-04 11:05:00



L’événement L’Empreinte Bout à bout Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-26 par Brive Tourisme