Théâtre de la Grange Après la pluie c’est le beau temps Brive-la-Gaillarde, jeudi 16 mai 2024.

Théâtre de la Grange Après la pluie c’est le beau temps Brive-la-Gaillarde Corrèze

Ce texte est l’histoire d’une rencontre insolite entre une femme solitaire et craintive et un homme divorcé.

Deux blessés de l’existence qui mènent leur vie de quinquagénaires entre frustrations et désillusions.

Sous leurs dehors austères, leur vulnérabilité apparente, nos personnages sont pleins de ressources, à commencer par la fantaisie et l’autodérision.

Elle présente la météo devant sa coiffeuse pour se détendre. Lui, écrit des vers en secret.

12 rue René Glangeaud

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine theatredelagrange@wanadoo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:00:00

fin : 2024-05-16



