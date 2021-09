Bourgueil Bourgueil Bourgueil, Indre-et-Loire Vélo Rétro B.A.L Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Lors de la Fête de la Nature à Bourgueil, les CycloBalistes organisent une sortie vélo Balade de 22 km autour des Moulins de Bourgueil et ses environs. Venez participer de préférence en tenue vintage. Les inscriptions seront gratuites à partir de 9 heures 30 pour un départ à 10 heures précises. Un Jury décernera une récompense au plus bel équipage participant. Les enfants seront acceptés sous la responsabilité de leur parent. Le PASS Sanitaire est obligatoire.

contact@bourgueil.fr +33 2 47 97 25 00 https://www.bourgueil.fr/

