Saint-Quentin-sur-Indrois Maison Saint Jean - Les Roches Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Veillée “Tous saints” Maison Saint Jean – Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Quentin-sur-Indrois

Veillée “Tous saints” Maison Saint Jean – Les Roches, 31 octobre 2021, Saint-Quentin-sur-Indrois. Veillée “Tous saints”

Maison Saint Jean – Les Roches, le dimanche 31 octobre à 18:30

Le dimanche 31 octobre, pour les 6-14 ans une soirée « Tous Saints » de 18h30 à 21h30. Cette année, viens fêter la grande fête des saints chez les frères à Saint-Quentin-sur-Indrois! Tous les enfants sont invités dès 18h30 à la maison Saint Jean, habillé dans le saint de son choix. Il faudra faire deviner qui il est! Pique-nique tiré du sac, avec plein de charité et de festivité! Veillée de prière à 21h00 avec les parents qui nous rejoignent à l’église de Saint-Quentin.

Amener son pique-nique

Pour les 6-14 ans une soirée au prieuré pour être tous des Saints ! Maison Saint Jean – Les Roches 37310 Saint Quentin sur Indrois Saint-Quentin-sur-Indrois Les Penteries Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-31T18:30:00 2021-10-31T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Quentin-sur-Indrois Autres Lieu Maison Saint Jean - Les Roches Adresse 37310 Saint Quentin sur Indrois Ville Saint-Quentin-sur-Indrois lieuville Maison Saint Jean - Les Roches Saint-Quentin-sur-Indrois