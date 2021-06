Lunéville Temple Lunéville, Meurthe-et-Moselle VEILLEE OECUMENIQUE A LUNEVILLE Temple Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Temple, le jeudi 24 juin à 18:30

Les chrétiens de toutes confessions, ainsi que les personnes qui attachent de l’importance au respect des droits humains, sont invitée à se rassembler à agir ensemble, et éventuellement intercéder pour 7 victimes emblématiques.

Entrée libre dans le respect des gestes barrières

Temple 2 rue Charles Vue, 54300 Lunéville

