Veillée musicale : Une rêverie de Noël Niederbronn-les-Bains, 28 novembre 2021, Niederbronn-les-Bains.

Veillée musicale : Une rêverie de Noël Niederbronn-les-Bains

2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Pour ce rendez-vous de Noël, La Voix des Forges vous propose une rencontre musicale autour de deux artistes et enfants la région : Marcel Loeffler et Céline Mellon. Une voix, un accordéon, un duo rare et une complicité non feinte entre ces deux musiciens de haut-vol. L’authenticité d’une voix et la virtuosité d’un accordéon pour vous plonger au cœur de l’esprit de Noël.

Sans fausse note ni fioritures, les deux protagonistes vous embarqueront dans un univers singulier et une ambiance chaleureuse, sereine et lumineuse pour aller vers cette fin d’année en beauté.

Au programme du Debussy, Dvorak, Bach en passant par des chants de noëls traditionnels français et anglo-saxons.

