Végétal 2 Garden party Place du 8 Mai 1945 Sainte-Livrade-sur-Lot, mercredi 27 mars 2024.

Végétal 2 Garden party Place du 8 Mai 1945 Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Elégance classique ou Ode à la Nature, c’est l’histoire des jardins qui s’offre cette semaine au regard du visiteur à travers photos et peintures… Une occasion en or de venir créer un jardin secret sonore, à l’aide du dispositif Makey Makey et de quelques végétaux glanés. A partir de 6 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 15:30:00

Place du 8 Mai 1945 Micro-Folie

Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine microfolie@ville-ste-livrade47.fr

