Semaine des métiers du Sport et de l’Animation avec l’ERIP Moyenne Garonne rue nungesser et coli, 47400 TONNEINS Tonneins, lundi 29 avril 2024.

Toute la semaine, découvrez le CAP Métiers Tour métiers de

l’Animation et du Sport ; une exposition métiers, pendant laquelle

29 avril – 2 mai rue nungesser et coli, 47400 TONNEINS

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-29T12:00:00+02:00 – 2024-04-29T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T12:00:00+02:00 – 2024-05-02T16:00:00+02:00

vous allez pouvoir expérimenter vous-même et vous mettre en

situation : retrouvez-vous dans la peau d’une diététicienne du sport,

animez une activité ludique auprès d’un groupe, et bien plus encore !

Renseignement et inscriptions au : 05 53 64 47 88.

LUNDI 29 AVRIL – 10 H

Métiers de l’animation en séjour adapté

Intervention de SOLINCITE (Plein Sud)

LUNDI 29 AVRIL – 14 H

Métiers du Sport

Intervention du CDOS47

JEUDI 2 MAI – 10 H

Métiers de l’animation

socioculturelle

Intervention de l’Amicale laïque

de Tonneins et des FRANCAS

MARDI 30 AVRIL – 10 H

Visite du plateau technique

« Métiers de la Forme »

et rencontre avec des apprentis

Cité de la Formation (Marmande)

MARDI 30 AVRIL – 14 H

Métiers de l’animation touristique

et sportive

Intervention de Center Parcs

