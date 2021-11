Vedanity Affair & Soultrain présentent: MUSIQUE RÉSEAU EXPO soultrain café, 9 décembre 2021, Lille.

[Soultrain CAFE](https://www.instagram.com/vedanityAffair/) & [Vedanity Affair](https://www.instagram.com/vedanityAffair/) présentent: MUSIQUE RÉSEAU EXPO événement ☛ [[https://fb.me/e/2DiZN2xjR](https://fb.me/e/2DiZN2xjR)](https://fb.me/e/2DiZN2xjR) vidéo promo ☛ [https://youtu.be/IPDpjY75YK8](https://www.youtube.com/watch?v=IPDpjY75YK8&list=PLs_GC7tBnyiI0svPzFa_DxhEYgBZUeNWm) Soirée entre professionnels et passionnés de l’Art et de la Musique sous toutes leurs formes. Viens et ramène: ☞ Tes ”Oreilles” pour écouter la Musique; ☞ Tes ”Yeux” pour apprécier l’Expo. Et surtout n’oublie pas ta ”Carte de Visite” pour élargir ton réseau (ça c’est la base) !!! **• DJ OSIRIS SOULQUEST** DJ, Turnablism. Fils d’un jazzman, ancien breaker et toujours Bboy dans l’âme, DJ Osiris SoulQuest est avant tout à passionné de bon son. Du Hip-Hop (sa matrice) à la Soul en passant par la Funk, les rythmes Afro-Cubains ou encore la House, ses mixes explorent le groove sous toutes ses formes. Fort de multiples collaborations (MC métis, Paranoyan, Mwano…), et de premières parties nationales (Casey, Kery James, Première Ligne…) **• MILLY PARKEUR** Rappeuse afro féministe Bercée par des sonorités de blues ,de jazz et de slow, rien ne la prédestinait à devenir rappeuse. Milly Parkeur est une jeune rappeuse afro féministe. “Engagée” pour le genre et la jeune fille elle fera avec sa production des tournées de sensibilisation dans de nombreuses écoles sur des thèmes comme “La lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire” et “Le consentement sexuel”, ce qui lui valut l’appui de PLAN INTERNATIONAL ! ♬[https://youtu.be/yJs5Hy5_5vQ](https://youtu.be/yJs5Hy5_5vQ) ♬[https://youtu.be/_LD0XELgUbk](https://youtu.be/_LD0XELgUbk) ✉ [https://www.facebook.com/MillyParkeur](https://www.facebook.com/MillyParkeur) ✉ [https://www.instagram.com/goddess_millyparkeur](https://www.instagram.com/goddess_millyparkeur) **• POP’KICKS** Pixel Artiste Créations lifestyle pour les fans de street et pop culture, sneakers, hip-hop et de bball. Le tout fait à la main et en quantité très limitée. Personnalisation possible ! ✐[https://www.facebook.com/popkicksfrance](https://www.facebook.com/popkicksfrance) ✐[https://www.instagram.com/pop_kicks_fr](https://www.instagram.com/pop_kicks_fr) ✐[https://popkicks.fr](https://popkicks.fr) **• SOULTRAIN CAFÉ** Soultrain café, un subtil mélange des cocktails à la black musique, de la décoration cosy à l’ambiance animée, des planches raffinées à la réception d’artistes, le tout dans une atmosphère sobre, chic et décomplexée ! – Soul music, funk, new jack, hiphop – Cocktails raffinés, bières et autres – Planches, petite restauration chaude – Concerts et lives DJ Feel the Soultrain’ Expérience ! ✉ [https://www.facebook.com/Soultrain-CAFE-122813791721708](https://www.facebook.com/Soultrain-CAFE-122813791721708) ✉ [https://www.instagram.com/soultrain.cafe](https://www.instagram.com/soultrain.cafe) ⊙ [https://soultrain-bar.business.site](https://soultrain-bar.business.site) **• VEDANITY AFFAIR** Label Indépendant Atypique / Association franco-italien. Créé en 2010 Vedanity Affair est une association et un label indépendant franco-italien. Vedanity Affair promeut, valorise, soutient et accompagne les artistes dans le secteur de la musique et de la culture urbaine. Au-delà de l’accompagnement dans les étapes d’un projet artistique, le but de l’association est de favoriser la création de liens et échanges entre les différentes professions artistiques. Ainsi à travers l’organisation d’évènements et ateliers, artistes professionnels, amateurs, musiciens, vidéastes, photographes ou encore graphistes se rencontrent pour partager leur art, s’en nourrir et créer des collaborations. Enfin Vedanity Affair propose également de la Sensibilisation à la Surdité à travers l’Atelier Percevoir la Musique Différemment, soulignant que la musique nous ne l’entendons pas seulement avec les oreilles. ♬[https://youtube.com/vedanityaffair](https://youtube.com/vedanityaffair) ✉ [https://facebook.com/vedanityaffair](https://facebook.com/vedanityaffair) ✉ [https://instagram.com/vedanityaffair](https://instagram.com/vedanityaffair) ✉ [https://twitter.com/vedanityaffair](https://twitter.com/vedanityaffair)

Entrée libre

Soirée entre professionnels et passionnés de l’Art et de la Musique sous toutes leurs formes.

soultrain café 197 boulevard de la liberté, lille 59000 Lille Lille-Centre Nord



2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T23:59:00