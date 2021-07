Dijon La vapeur Côte-d'Or, Dijon Vapéro La vapeur Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vapéro

La vapeur, le vendredi 17 septembre à 18:00

La vapeur, le vendredi 17 septembre à 18:00

À la veille des Journées Européennes du Patrimoine, la terrasse éphémère de La Vapeur reprend du service ! Séance de « chill » collective pour profiter des derniers rayons de soleil de la journée autour d’un verre, en famille, entre amis, voisins ou collègues. La soirée sera animée par Sparse (musique et bingo !).

Plus d’infos sur www.lavapeur.com

Le parvis de La Vapeur se transforme en terrasse éphémère ! La vapeur 42 avenue de Stalingrad 21000 Dijon Dijon Côte-d’Or

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T21:30:00

2021-09-17T18:00:00 2021-09-17T21:30:00