Valloire Valloire Savoie, Valloire Valloire Highline Festival Valloire Valloire Catégories d’évènement: Savoie

Valloire

Valloire Highline Festival Valloire, 5 août 2021, Valloire. Valloire Highline Festival 2021-08-05 – 2021-08-08

Valloire Savoie Valloire Festival Highline durant 4 jours et 3 nuits :

15 highlines – 4 secteurs – 4 highline en Haute-Montagne – 4 secteurs d’escalade – 4 via ferratas.

Campement – musique – spectacle.

Initiation: slackline, alpinisme, escalade, highline. info@valloire.net +33 4 79 59 03 96 https://www.helloasso.com/associations/sky-expeditions/evenements/valloire-highline-festival dernière mise à jour : 2021-07-29 par Office de Tourisme de Valloire

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Valloire Autres Lieu Valloire Adresse Ville Valloire lieuville 45.16373#6.42672