Exposition peinture « Balade abstraite & épicée » GUYLAINE Pujols, 12 août 2021 10:00-12 août 2021 18:00, Valence. 12 – 24 août entrée gratuite guylainepeinture47@gmail.com, http://guylamiard.eklablog.com/ exposition 2 artistes Guylaine B. & YUG – PUJOLS (47) Guylaine B., artiste peintre, vous invite à une « Balade abstraite et épicée ».

Exposition de peintures abstraites et semi abstraites

et présentation des peintures et miniatures de l’artiste peintre râjasthâni YUG (originaire de Bundi, Inde du Nord) Salle des expositions – PUJOLS (47) Pujols – Lot et Garonne (près de Villeneuve sur Lot) – 47300 salle expositions 26000 Valence Drôme jeudi 12 août – 10h00 à 18h00

