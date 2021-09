Nantes CSC Laetitia Loire-Atlantique, Nantes Vacances Port découverte à la carte CSC Laetitia Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vacances Port découverte à la carte CSC Laetitia, 25 octobre 2021, Nantes. Vacances Port découverte à la carte

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à CSC Laetitia

Activités Sportives pour les 3-5 ans et les 6.10 asn du 25 au 29 octobre. 6€ par séance.

6€

Activité sportive à la carte CSC Laetitia 49 rue Chanoine Larose Nantes Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T11:30:00;2021-10-25T14:30:00 2021-10-25T16:30:00;2021-10-26T10:00:00 2021-10-26T11:30:00;2021-10-26T14:30:00 2021-10-26T16:30:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T11:30:00;2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T16:30:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T11:30:00;2021-10-28T14:30:00 2021-10-28T16:30:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T11:30:00;2021-10-29T14:30:00 2021-10-29T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu CSC Laetitia Adresse 49 rue Chanoine Larose Nantes Ville Nantes lieuville CSC Laetitia Nantes