Pendant leur séjour, les enfants évoluent sur nos 3 villages, situés sur la meme propriété. Tous les jours, nous proposons aux enfants de découvrir le poney, le canoë, la voltige, le tir à l’arc et une multitude d’activités liées au thème farwest :création de sa tunique indienne en tissu, maquillage, fabrication de colliers, capteurs de rêves, cabanes, travail de la fourrure synthétique, travail du cuir, tam-tam, poterie, arcs, totems, bougies, bâtons de pluie, coiffes, travail du bois ( pyrogravure), travail du tissu « jean » pour fabrication de gilets cowboys, fabrication de bandana, élection du Maire de Cowboy city, danses country, grands jeux collectifs , pêche, utilisation d’appeaux ( chants des oiseaux ), recherche de pépites d’or, fabrication de mangeoires à oiseaux, grands jeux d’eau ( batailles de joutes ), découverte de la faune et de la flore, randonnées au fil de l’eau ( rappel : petite rivière peu profonde ), grands jeux et veillées…

inscription sur simple demande ( téléphonique ou courriel ) tarifs 709 € séjour de 12 jours ou ( 459 € séjour de 7 jours ) (Voyage de Paris et Province , nous contacter)

Pendant leur séjour, les enfants évoluent sur les 3 villages situés sur la même propriété privée de 20 hectares.

