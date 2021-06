Vacances estivales au Musée des Maisons Comtoises Nancray, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Nancray.

Vacances estivales au Musée des Maisons Comtoises 2021-07-07 – 2021-08-31 Rue du Musée Musée des Maisons comtoises

Nancray Doubs Nancray

6 EUR Musée ouvert tous les jours de 10h à 19h du 1er juillet au 31 août.

Prenez l’air au Musée en toute sérénité et profitez d’un programme d’animations adaptées pour assurer la sécurité de tous !

AUTOUR DES MAISONS

Lors d’une visite commentée en extérieur, découvrez la vie rurale dans une ferme du Haut-Doubs au 18ème et 19ème, percez les secrets de fabrication du fromage à la Fruitière ou admirez la grande diversité de l’architecture et des paysages franc-comtois.

AUTOUR DES JARDINS

Avec l’équipe d’animateurs, découvrez les vertus des plantes médicinales et aromatiques, la fabuleuse histoire de la pomme-de-terre ou des méthodes de culture respectueuses de l’environnement dans les jardins et potagers du musée.

SAVOIR-FAIRE & TOURS DE MAIN

Faire sa lessive à l’ancienne, filer au fuseau, fabriquer des fusains, de la peinture végétale, tresser l’osier ou encore faire un baume à lèvres maison ou un savon, mille et un savoir-faire et tours de mains différents chaque jour.

SPÉCIAL FAMILLES

Le Musée est un merveilleux terrain de jeux et d’exploration pour petits et grands ! On s’amuse à identifier les p’tites bêtes de la mare (n’oubliez pas vos bottes !), on s’initie à la vannerie sauvage et au tissage bohème, on explore les 5 sens au jardin des sens, on perce les secrets de la Vouivre lors d’une visite ludique ou on entre dans la vie des animaux

musee@maisons-comtoises.org +33 3 81 55 29 77 https://www.maisons-comtoises.org/calendrier/68/309-Vacances-estivales

dernière mise à jour : 2021-06-24 par