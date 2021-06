Uzès Uzès Gard, Uzès Uzès en musique Uzès Uzès Catégories d’évènement: Gard

Dans le cadre de la fête de la musique, « Uzès en musique » propose des concerts auront lieux dans toute la ville : retrouvez Cicada sur la place Albert 1er et d'autres concerts un peu partout dans le centre-ville. uzesanimations@gmail.com +33 4 66 03 48 56 https://www.uzes.fr/demarches/professionnels-commercants-artisans/documents-du-comite-des-fetes-pour-manifestations-et-festivites-2021

Détails Catégories d’évènement: Gard, Uzès Étiquettes évènement : Autres Lieu Uzès Adresse Ville Uzès lieuville 44.01183#4.4189