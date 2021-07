Bassens Espace Michel Serres Bassens, Gironde Utopik Factory Espace Michel Serres Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Gironde

Utopik Factory Espace Michel Serres, 2 août 2021-2 août 2021, Bassens. Utopik Factory

du lundi 2 août au jeudi 5 août à Espace Michel Serres

Tout public. Gratuit. [www.utopikfactory.com](https://www.utopikfactory.com/)

Entrée libre

Atelier participatif de bricolage : venez vous initier au bricolage et participer à la création du mobilier de la ludothèque et de l’Espace Michel Serres. Espace Michel Serres rue Lafayette 33530 Bassens Bassens Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-02T15:00:00 2021-08-02T19:00:00;2021-08-03T15:00:00 2021-08-03T19:00:00;2021-08-04T15:00:00 2021-08-04T19:00:00;2021-08-05T15:00:00 2021-08-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bassens, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Espace Michel Serres Adresse rue Lafayette 33530 Bassens Ville Bassens lieuville Espace Michel Serres Bassens